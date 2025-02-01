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Екатеринбург окутал ледяной туман
Фото: Алексей Медведев
Сегодня утром столицу Урала окутал ледяной туман. Ранее о нём предупреждали синоптики.
В УГИБДД ухудшение видимости на дорогах связывают со смогом. Метеорологи также прогнозировали неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ с 5 до 11 февраля.
Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде.
Также сообщается, что в туман погрузились дороги в районе Ревды.
В УГИБДД ухудшение видимости на дорогах связывают со смогом. Метеорологи также прогнозировали неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ с 5 до 11 февраля.
«Водителям рекомендуется снижать скорость до безопасного уровня, включать ближний свет фар и противотуманные фары, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и избегать резких манёвров и торможений»,
– советуют автоинспекторы.
Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде.
Также сообщается, что в туман погрузились дороги в районе Ревды.
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