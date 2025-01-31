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В свердловском посёлке Зюзельский открылся ФАП
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В посёлке Зюзельский в Полевском муниципальном округе открыли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его сельчане ждали больше пяти лет, сообщают в свердловском департаменте информполитики.
Получать медицинскую помощь в новом пункте теперь будут 861 взрослый и 271 ребёнок.
Для Полевского муниципального округа этот ФАП стал пятым. Стоимость одного такого пункта площадью 93,6 квадратных метра с учётом работ по его установке – 6,6 миллиона рублей.
«Всё это время фельдшер принимала пациентов в порядком обветшавшем строении, где также располагается детский сад»,
– рассказали в ДИПе.
Получать медицинскую помощь в новом пункте теперь будут 861 взрослый и 271 ребёнок.
Для Полевского муниципального округа этот ФАП стал пятым. Стоимость одного такого пункта площадью 93,6 квадратных метра с учётом работ по его установке – 6,6 миллиона рублей.
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