В Арамили под колёса грузовика угодил 12-летний школьник





– сказали в пресс-группе. «С места ДТП мальчика с травмой головы доставили в детскую городскую больницу №9»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 5 февраля, в Арамили на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Рабочей под колёса грузового Hyundai попал 12-летний мальчик, спешивший из школы домой. Это произошло около 17.10.По информации областного УГИБДД, ребёнок шёл на автобусную остановку.Hyundai управлял 36-летний мужчина со стажем вождения 9 лет. С его слов, он не ожидал, что на дорогу выскочит школьник, когда он будет проезжать пешеходный переход. На водителя составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.