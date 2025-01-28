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Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на минувшей неделе — с 27 января по 2 февраля — на дорогах региона произошло 959 автоаварий. В 32 случаях пострадали люди, пятеро из которых получили смертельные травмы.
За этот же период автоинспекторам удалось пресечь 9633 нарушения правил дорожного движения. Из них 876 нарушений допустили пешеходы, 112 — таксисты, 41 — водители автобусов, 12 — велосипедисты и 2 — мотоциклисты.
По материалам, полученным с комплексов автоматической фиксации, сотрудниками ЦАФАП вынесено 68 088 постановлений о наложении административных наказаний.
За этот же период автоинспекторам удалось пресечь 9633 нарушения правил дорожного движения. Из них 876 нарушений допустили пешеходы, 112 — таксисты, 41 — водители автобусов, 12 — велосипедисты и 2 — мотоциклисты.
Антирейтинг нарушений выглядит следующим образом:
езда без ремней безопасности — 2358 нарушений,
тонировка стекол — 1175 случаев,
выезд на встречную полосу — 298 нарушений,
перевозка детей без автокресел — 253 нарушения,
управление транспортным средством без прав — 248 водителей,
непредоставление преимущества пешеходам — 158 случаев,
вождение в состоянии опьянения – 151 водитель, из них 23 — повторно.
езда без ремней безопасности — 2358 нарушений,
тонировка стекол — 1175 случаев,
выезд на встречную полосу — 298 нарушений,
перевозка детей без автокресел — 253 нарушения,
управление транспортным средством без прав — 248 водителей,
непредоставление преимущества пешеходам — 158 случаев,
вождение в состоянии опьянения – 151 водитель, из них 23 — повторно.
По материалам, полученным с комплексов автоматической фиксации, сотрудниками ЦАФАП вынесено 68 088 постановлений о наложении административных наказаний.
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