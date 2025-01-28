Возрастное ограничение 18+

Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе

21.31 Среда, 5 февраля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на минувшей неделе — с 27 января по 2 февраля — на дорогах региона произошло 959 автоаварий. В 32 случаях пострадали люди, пятеро из которых получили смертельные травмы.

За этот же период автоинспекторам удалось пресечь 9633 нарушения правил дорожного движения. Из них 876 нарушений допустили пешеходы, 112 — таксисты, 41 — водители автобусов, 12 — велосипедисты и 2 — мотоциклисты.

Антирейтинг нарушений выглядит следующим образом:
езда без ремней безопасности — 2358 нарушений,
тонировка стекол — 1175 случаев,
выезд на встречную полосу — 298 нарушений,
перевозка детей без автокресел — 253 нарушения,
управление транспортным средством без прав — 248 водителей,
непредоставление преимущества пешеходам — 158 случаев,
вождение в состоянии опьянения – 151 водитель, из них 23 — повторно.


По материалам, полученным с комплексов автоматической фиксации, сотрудниками ЦАФАП вынесено 68 088 постановлений о наложении административных наказаний.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Тысяча пешеходов и более 8 тысяч свердловских водителей нарушили ПДД на прошлой неделе
28 января 2025
Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
30 января 2025
В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
04 февраля 2025
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
05 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:31 Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
21:13 Огромный пожар вспыхнул этим вечером в екатеринбургском магазине автозапчастей
20:56 Выставку скульптур одного из профессоров УрГАХУ откроют в библиотеке вуза
19:18 Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
18:42 Во вторник в Свердловской области было зафиксировано 7 пожаров
18:29 Сразу две выставки к 100-летию Даррелла работают в Белинке
18:03 В Свердловской области ожидается похолодание до -25°C
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
Все новости Свердловской области
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
Все новости России и мира
21:31 Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе
21:13 Огромный пожар вспыхнул этим вечером в екатеринбургском магазине автозапчастей
20:56 Выставку скульптур одного из профессоров УрГАХУ откроют в библиотеке вуза
19:18 Приговор по делу о гибели на екатеринбургской стройке рабочих вступил в силу
18:42 Во вторник в Свердловской области было зафиксировано 7 пожаров
18:29 Сразу две выставки к 100-летию Даррелла работают в Белинке
18:03 В Свердловской области ожидается похолодание до -25°C
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK