Почти тысячу ДТП зафиксировали на территории Свердловской области на минувшей неделе

Антирейтинг нарушений выглядит следующим образом:

езда без ремней безопасности — 2358 нарушений,

тонировка стекол — 1175 случаев,

выезд на встречную полосу — 298 нарушений,

перевозка детей без автокресел — 253 нарушения,

управление транспортным средством без прав — 248 водителей,

непредоставление преимущества пешеходам — 158 случаев,

вождение в состоянии опьянения – 151 водитель, из них 23 — повторно.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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По данным Госавтоинспекции Свердловской области, на минувшей неделе — с 27 января по 2 февраля — на дорогах региона произошло 959 автоаварий. В 32 случаях пострадали люди, пятеро из которых получили смертельные травмы.За этот же период автоинспекторам удалось пресечь 9633 нарушения правил дорожного движения. Из них 876 нарушений допустили пешеходы, 112 — таксисты, 41 — водители автобусов, 12 — велосипедисты и 2 — мотоциклисты.По материалам, полученным с комплексов автоматической фиксации, сотрудниками ЦАФАП вынесено 68 088 постановлений о наложении административных наказаний.