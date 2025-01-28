В Верхней Пышме открылась выставка с Чили и чилийцами от уральских художников Ефремовых





– рассказал Алексей. «За восемь месяцев до поездки я получил предложение показать уральскую природу чилийскому зрителю. У нас получился такой проект – "Уральские горы и Анды. Искусство без границ". В нём участвовали работы трех поколений моей семьи: моего папы Валентина Михайловича, которому уже 93 года, моей дочери Анны, которая представила графическую серию о Екатеринбурге, и мои сюжеты о нашем крае. В Сантьяго мы показали нашу выставку, рассказали о своем доме – о городе, об Урале»,

Фото: Верхнепышминский исторический музей





– сказал Ефремов. «Все картины написаны с натуры. И для нас как для художников оказалось удивительно и непривычно, что там даже солнце "движется" в противоположную сторону, против часовой стрелки»,

Фото: Верхнепышминский исторический музей





– объяснила название Анна. «Этот молодой человек является неким смотрителем места, где много лет назад стояла деревня, в которой жили его родные. Деревню уничтожило извержение. Сейчас там смотровая площадка, откуда можно увидеть застывшие разливы лавы, а по ночам наблюдать за звёздным небом. В конце экскурсии герой портрета сыграл нам очень трогательную мелодию на музыкальном инструменте своего народа. Звуки отражались в горах, рождали эхо – получился очень атмосферный эффект. Так родился сюжет и название этой картины – "Песня потухшего вулкана"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхнепышминском историческом музее открылась «Выставка в чемодане» с пейзажами и портретами уральских художников Алексея и Анны Ефремовых, написанных во время их путешествия в Чили. Всего на выставке представлено 25 картин.Алексей Ефремов – член Союза художников России, известный серией натурных работ на тему старого Екатеринбурга. Также в его творческом багаже живописные циклы, созданные во время путешествий по России, Европе, Китаю и Мексике. Был награждён за заслуги перед Свердловской областью в сфере изобразительного искусства. Анна Ефремова – его дочь. Как и отец, она окончила УрГАХУ по специальности «живопись». В своём творчестве отдает предпочтение портретам, но также, как и Алексей, уделяет внимание графике и посвящает свои работы разным городам.В ноябре 2024 года в рамках культурного обмена между Чили и Уральским регионом России они отправились в Сантьяго. Где была организована выставка живописи художников из Екатеринбурга.Выставка длилась две недели. В это время Ефремовы посетили такие крупные города как Сантьяго, Вальпараиса, Санта-Крус, Пукон, а также мелкие поселения. Общий маршрут составил 3,5 тысячи километров. Итогом этой поездки стали картины, выставленные в музее Верхней Пышмы, через которые уральцы передали свои впечатления о Чили и чилийцах.По словам Алексея Ефремова, они работали в разных климатических поясах – от пустыни до айсбергов, среди высоких гор, покрытых снегами, и водопадов, на берегу океана. Но больше всего художников удивило то, что солнце «движется» в противоположную сторону.Алексей в основном писал «документальные» пейзажи маслом на холсте, а Анна работала в графической технике. В основном она делала основном зарисовки городской архитектуры, но среди её работ также несколько портретов колоритных местных жителей. Среди них картина «Песня потухшего вулкана» – портрет потомка народа мапучи на фоне «полей» застывшей лавы и вулкана.«Выставка в чемодане» будет открыта с 4 по 10 февраля в Верхнепышминском историческом музее (г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47).