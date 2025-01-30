В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах

«Если мигрантов и запускать, то им централизованно разрешать работу, например, теми же курьерами. Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет неинтересно, непривлекательно для наших работников, которые там, они пойдут уже на предприятие, в школу, в больницу. А сегодня, когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, то, конечно, её выбирают»,