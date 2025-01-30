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В Свердловской области предложили решить кадровый дефицит с помощью трудоустройства мигрантов в курьерских службах
Кадр из видео: ОТВ
В Свердловской области предложили разрешить мигрантам работать только в курьерских службах, чтобы зарплаты у курьеров снизились и россиянам пришлось трудоустраиваться на производства, в школы и больницы.
Такую идею выразил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских на ОТВ в программе «Акцент». Он уверен, что это поможет решить проблему кадрового голода.
Также он выступил против идеи распределять студентов-бюджетников после вузов по местам работы, так как, по его мнению, для этого придётся менять Конституцию.
Такую идею выразил председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских на ОТВ в программе «Акцент». Он уверен, что это поможет решить проблему кадрового голода.
«Если мигрантов и запускать, то им централизованно разрешать работу, например, теми же курьерами. Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет неинтересно, непривлекательно для наших работников, которые там, они пойдут уже на предприятие, в школу, в больницу. А сегодня, когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, то, конечно, её выбирают»,
– сказал Ветлужских.
Также он выступил против идеи распределять студентов-бюджетников после вузов по местам работы, так как, по его мнению, для этого придётся менять Конституцию.
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