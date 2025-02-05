Огромный пожар вспыхнул этим вечером в екатеринбургском магазине автозапчастей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Магазин автозапчастей загорелся в Екатеринбурге в Саранинском переулке. По некоторым данным, огонь охватил до 900 квадратных метров.В первом сообщении от МЧС России по Свердловской области говорилось, что площадь пожара в Саранинском переулке составляет 300 квадратных метров. Но уже через полчаса сообщалось, что несмотря на то, что пожарные приступили к ликвидации возгорания, площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров. Скорее всего, связано это с тем, огонь перекинулся на складское помещение, в котором хранились легковоспламеняющиеся вещества — автомобильные масла и антифриз.С учётом повышенной сложности пожара, на место происшествия были направлены дополнительные силы. И если первоначально в Саранинском переулке с пламенем сражалось 18 пожарных, то вскоре их число довели до 44 человек. Подачу воды обеспечивает 14 единиц спецтехники.По предварительным данным, пострадавших от огня и дыма нет.