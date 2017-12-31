Отрезанную человеческую ногу нашла на железнодорожных путях жительница Каменска-Уральского

14:39 | 6.01.2018

Как сообщает портал KU66.RU, 5 января к ним в редакцию обратилась женщина, которая рассказала, что накануне днём при посадке в электричку у станции Соцгород в Каменске-Уральском обнаружила отрезанную человеческую ступню.



О страшной находке тут же сообщили сотрудникам железной дороги и полицейским.



Как предполагают правоохранители, ступня, скорее всего, принадлежит пожилой женщине, которую сбило 4 января недалеко от места находки товарным составом.



Фото: KU66.RU