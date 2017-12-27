Пожар в жилой пятиэтажке под Екатеринбургом. По предварительным данным, взорвался газ

19:58 | 28.12.2017

Сегодня в поселке Садовом под Екатеринбургом произошел пожар в жилом многоквартирном доме.



«За 35 минут пожарные справились с огнем. Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Верстовой поступило в 17:15. Возгорание произошло в одной из квартир на 5-м этаже. На площади 25 кв. метров повреждены домашние вещи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Всего из дома было эвакуировано 40 человек, в том числе 8 детей. Четырех жителей, в том числе трех человек с ограниченными возможностями, пожарным пришлось выносить на руках.



В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава МЧС.



Первоначально информация о пожаре появилась в соцсетях. Как утверждали некоторые очевидцы, перед пожаром прозвучало несколько взрывов, однако пресс-служба МЧС информацию о взрывах не подтвердила. «Данные о взрыве мы не подтверждаем», — сказали сотрудники ведомства.



Однако, как сообщили в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, причиной возгорания послужил взрыв бытового газа, по факту случившегося организована проверка.



В настоящий момент устанавливаются причины возгорания, работают дознаватели МЧС и сотрудники прокуратуры, к месту происшествия также вызваны сотрудники газовой службы.



Фото: news.day.az