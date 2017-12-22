В Камышлове оперативники ФСБ накрыли крупный склад алкогольного контрафакта

Оперативники УФСБ по Свердловской области выявили склад с контрафактной алкогольной продукцией, который был расположен в Камышлове. Из помещения изъято порядка 100 тысяч бутылок со спиртным, внешне имеющим признаки фальсификации, в том числе акцизных марок, сообщили veved.ru источники в силовых ведомствах. В спецоперации также принимали участие сотрудники местного ОМВД.По данным издания, к деятельности склада могли иметь отношение люди из окружения камышловского бизнесмена Сергея Трубина. Сам предприниматель отрицает подобную информацию.В пресс-службе Росалкогольрегулирования добавили, что мероприятия проходили при участии их ведомства из числа сотрудников РАР по Уральскому федеральному округу. В ходе проверки помещений на ул. Северной в г. Камышлове пресечено незаконное производство алкогольной продукции.Обнаружено 3 кустарные линии розлива, более 28 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции различных наименований, 36 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также свыше 12 тысяч литров медицинского спирта, использовавшегося в качестве сырья.В настоящее время технологическое оборудование, сырье, алкогольная и спиртосодержащая продукция, этиловый спирт и акцизные марки арестованы.Напомним, что перед новогодними праздниками в Свердловской области усилили меры по борьбе с контрафактным алкоголем. В этом году на Среднем Урале полицейские уже ликвидировали пять цехов по производству контрафактного алкоголя, возбуждено 59 уголовных дел, из оборота изъято больше 78 тысяч литров этилового спирта, 166 тысяч литров готовой продукции.