Виктора Шептия переизбрали главой свердловского отделения «Единой России»

18:55 | 25.01.2019

Фото: kommersant.ru

Виктор Шептий вновь занял пост секретаря политсовета свердловского отделения «Единой России». Он одержал победу над техническим оппонентом - спикером гордумы Ревды Андреем Мокрецовым. Второй в ходе тайного голосования набрал всего 31 голос, Шептия же поддержало большинство - 211 депутатов.



Ранее делегаты конференции свердловского регионального отделения «Единой России» досрочно прекратили полномочия лидера отделения Виктора Шептия. Вслед за этим было объявлено о выборах нового руководителя отделения.



Перед началом голосования Мокрецов заверил, что ехал на конференцию с намерением отдать голос за кандидатуру своего оппонента. Своих коллег он также официально призвал проголосовать за кандидатуру Шептия.