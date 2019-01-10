В Свердловской области растет количество заболевших ОРВИ

16:29 | 11.01.2019

В Свердловской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Только за период с 01 по 11 января в регионе зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 18,2 тыс. случаев – в Екатеринбурге, что выше аналогичного периода 2018 года. Среди выявленных респираторных вирусов обнаружены вирусы гриппа типа А.



В связи с началом циркуляции вирусов гриппа эпидемиологи советуют жителям и гостям Среднего Урала избегать контактов с людьми, которые имеют признаки ОРЗ, сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей. Поможет и регулярная влажная уборка в помещениях.