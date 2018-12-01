На трассе Екатеринбург – Тюмень на ночь будут перекрывать движение

19:58 | 20.12.2018

Фото: gazeta.ru

С 21 по 25 декабря на трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрываться движение ночью, сообщает пресс-служба ФГУ «Уралуправтодор».



Ограничение вводится из-за остановки балок пролётного строения нового путепровода. Перекрытие будет действовать с 01:00 до 05:00, в промежутке с 02:30 до 03:30 будет временное открытие движения.



В пресс-службе также отметили, что на месте будет работать регулировщик.