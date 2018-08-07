На Среднем Урале вновь объявили штормовое предупреждение

15:04 | 8.08.2018

Штормовое предупреждение в Свердловской области будет действовать два дня — сегодня вечером, 8 августа, и завтра, 9 августа. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и прогнозируют сильные дожди и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.



ФКУ «Уралуправтодор» отмечает, что возможно резкое ухудшение дорожной обстановки, и просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области местным жителям рекомендуют быть аккуратнее. Нужно отказаться по возможности от дальних поездок и остаться дома, воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.