В Екатеринбург приехала чумная колбаса

19:58 | 27.07.2018

rb7.ru

На прилавках екатеринбургских супермаркетах появилась колбаса с геном вируса африканской чумы свиней. Поставщиком заражённой продукции стала мясопроизводящая фирма из Калининграда.



Как сообщили свердловском департаменте ветеринарии, для человека свиная чума не опасна. Однако о данном вирусе практически ничего не известно, поэтому некоторые медики предостерегают: при определённых обстоятельствах свиная чума может мутировать в теле человека и начать развиваться в нём с теми же симптомами, как у свиней. У этих животных вирус вызывает кровоизлияние во внутренние органы, высокую температуру, паралич задних конечностей. Итог – смерть.



Продукцию изъяли из продажи, но часть партии успела разойтись по торговым точкам Екатеринбурга.