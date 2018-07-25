Свердловский облсуд оставил под стражей следователя и сына генерала

11:42 | 27.07.2018

Свердловский областной суд оставил под стражей 27-летнего следователя Верх-Исетского следственного отдела города Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Тараса Булгакова и студента УрГЮУ, сына генерала Андрея Таранова Арсения Таранова, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе облсуда, решение было принято 26 июля.



Изначально решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, но обвиняемые обжаловали его. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.



Напомним, что Таранов и Булгаков, а также однокурсник Булгакова Степан Шаханазарян были задержаны оперативниками ФСБ по Свердловской области 25 мая при получении 10 миллионов рублей. Задержание проходило при содействии спецназа ФСБ.



— По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей города Екатеринбурга денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина. В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа, — заявляли ранее в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области.