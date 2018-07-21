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18:25 | 23.07.2018
Фото: kprfnsk.ru
Житель Нижнего Тагила из-за пенсионной реформы вышел из «Единой России» со словами: «Я не хочу участвовать в данном навозе»
«Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это», — говорится в заявлении, распространённом через телеграм-канал «Пьяная Армата».
В нижнетагильском отделении партии, куда обратилось за комментарием издание Znak.com, подтвердили, что такой документ действительно поступил в «Единую Россию», однако обсуждать ситуацию с журналистами отказались, отметив лишь, что пока Николай Тарахов остается членом партии. «Заявление он принес только сегодня, а решение о его исключении должен принять совет местного отделения», — сказали в исполкоме.
Стоит отметить, что только за сегодняшний день это не первый случай выхода членов «Единой России» из партии. Так, в Ивановской области по той же самой причине написал заявление о выходе из партии секретарь первичного отделения № 40 по городу Кинешма Вадим Проворов.
Вадим Проворов — офицер запаса, и кроме членства в «ЕР» он является членом организации ветеранов «Боевое братство». Кстати, в «Единой России» он проработал около 12 лет. В своём заявлении, поданном в исполком «ЕР», он написал: «В связи с антинародным законопроектом ВПП «Единая Россия»…прошу исключить меня из членов партии».
Несколькими днями ранее аналогичное заявление о выходе из «Единой России», и по тем же причинам, написал заволжский бизнесмен Александр Крюченков.
Очень похоже, что это только начало и заявления членов «Единой России» о выходе из партии далеко не последние. Подобные скандалы, вспыхивающие по стране то тут, то там, в первую очередь говорят о порядочности людей, которые не хотят изменять своим жизненным принципам и для которых ущемить интересы выбравших их людей гораздо сложнее, чем, как говорится, «положить на стол» свой партийный билет.
© «Вечерние Ведомости»
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