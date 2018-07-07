Рок под дождем: в Екатеринбурге прошел фестиваль «Маяк» (ФОТО)

В минувшее воскресенье в фан-зоне в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Маяк». На одной сцене выступили Земфира, БИ-2, Сплин, Дельфин и экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.Несмотря на дождливую погоду, зрителей было много. У сцены не протолкнуться. Особенно тепло уральцы встретили Земфиру и БИ-2.Земфира во время своего выступления поблагодарила сборную России за яркую игру, а также попрощалась с чемпионатом мира по футболу, который уже скоро закончится. После мундиаля настанут пустые дни, отметила певица.Любимых исполнителей дослушивали под дождем. Зрителям пришлось доставать зонтики и дождевики.Смотрим фотографии с фестиваля.