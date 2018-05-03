Дети на Среднем Урале получат новые возможности для реализации талантов

23:28 | 4.05.2018

Детский технопарк «Кванториум», где юные таланты могут научиться конструированию, моделированию и работе с обширными данными появится теперь в Свердловской области.



Специально для этих целей федеральный бюджет выделит субсидию в 56 миллионов рублей. Региональная казна, в свою очередь, добавит ещё почти 28 миллионов рублей. Об этом заявил министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Предположительно, технопарки расположатся на базе Дворца молодёжи и Детской железной дороги.



В настоящее время создание доступных условий для развития одарённых детей является приоритетной задачей областных властей. К концу 2020 года региональные власти планируют увеличить количество детей, получающих качественное дополнительное образование, с 72,5% до ровно 75%. Также в регионе продолжает развиваться движение WorldSkills, которое увеличивает статус образовательных стандартов профессиональной подготовки.



Фото: zaomos.news