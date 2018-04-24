Школьницы в летней форме маршировали около Дома офицеров

18:41 | 25.04.2018

В сети появились фотографии из Екатеринбурга, на которых школьницы в летней одежде маршировали в снегу у Дома офицеров. Рядом находились взрослые мужчины в зимней военной форме. Фотографии были выложены 25 апреля.



Местные жители предположили, что это репетиция Парада Победы. Некоторые пользователи были возмущены увиденным зрелищем. Они уверены, что жестоко посылать подростков маршировать в снегу в летней одежде. Девочки были в коротких юбках и балетках. Также екатеринбуржцам не понравилось, что на фотографии рядом стоят мужчины, одетые по погоде. Ряд пользователей соцсетей посетовал на руководство.





Фото: vk.com/ «Типичный Екатеринбург»