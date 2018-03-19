Трех автомобилистов в Екатеринбурге арестовали на пять суток за тонировочную пленку

15:56 | 21.03.2018

19 марта в Железнодорожном районе Екатеринбурга решением суда на пять суток арестованы трое автомобилистов, которые нарушили требование о светопропускании передних боковых стекол.



Так, на улице Бебеля сотрудниками ГИБДД задержан 28-летний водитель, управляющий автомобилем BMW. В феврале ему уже было выдано требование об устранении тонировки на передних боковых стеклах, однако автолюбитель предпочел его проигнорировать. Напомним, что тонировка должна быть снята в течение 10 дней.



Также арестован 32-летний екатеринбуржец, управлявший Hyundai Solaris, и 26-летний водитель «Дэу-Нексия».

Все трое привлечены к административной ответственности в виде ареста на пять суток.



Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение требования светопропускания передних боковых стекол предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или ареста на срок до 15 суток.





Фото: prndl.ru