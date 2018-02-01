Уральский депутат получил новый статус. Теперь — на международном уровне

17:53 | 13.02.2018

Депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин, представляющий Свердловскую область, включен в состав постоянной делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение было принято фракцией «Справедливой России», сообщает пресс-служба партии.



«Конкретные задачи по работе в ПАСЕ передо мной пока не формулировались. Могу лишь сказать, что это серьезное доверие и серьезная работа. Если говорить о родной Свердловской области, то я, безусловно, надеюсь в новом статусе принести пользу в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025», — сказал Ионин, окончивший в 2005 году факультет международных отношений Уральского государственного университета.



Ранее он поднимал тему взаимодействия России и ПАСЕ в рамках работы Государственной Думы, указывая на то, что Россия в последние годы не имела полноценной возможности работать в ней, влиять на голосование по важным вопросам, отстаивать права страны, наших граждан и компаний в институтах ПАСЕ.



Фото: http://www.spravedlivo.ru