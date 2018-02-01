Свердловские суды еще не получили утвержденные списки присяжных заседателей

17:06 | 13.02.2018

В Свердловской области с 1 июня 2018 года суды присяжных заседателей начнут работать на уровне районных (городских) судов. Списки заседателей должен утвердить губернатор, после чего они поступят в областной суд.



На совещании председатель суда Александр Дементьев заявил, что списки до сих пор не переданы, и обратился к присутствующему на совещании Евгению Куйвашеву с просьбой взять данный вопрос на особый контроль.



«Необходимо, чтобы списки поступили в суды заблаговременно», — сказал Дементьев.



Сейчас в районных и городских судах переоборудованы залы судебных заседаний и подготовлены совещательные комнаты.