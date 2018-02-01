У Евгения Куйвашева сегодня был «тагильский» день

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Нижний Тагил. Мэр Сергей Носов рассказал главе региона о развитии города и показал, как идет строительство важнейших инфраструктурных объектов.Так, губернатор осмотрел гидроузел Черноисточинского водохранилища, где сейчас идет капитальный ремонт, стройплощадку средней школы на 1,2 тысячи мест в жилом районе Муринские Пруды и место будущего строительства моста через Тагильский пруд, открыть который планируется в 2022 году.«Сегодня у нас специальный «тагильский» день. Считаю, что реализация всех этих проектов самым положительным образом скажется на уровне жизни тагильчан, послужит улучшению делового климата, инвестиционному росту. Собственно говоря, это важнейшие задачи нашей программы «Пятилетка развития». И я считаю, что на примере Нижнего Тагила мы наиболее отчетливо и явно можем проследить те позитивные перемены, которые несет программа», — сказал Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с Сергеем Носовым.