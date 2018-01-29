«Синяя линия»: в Екатеринбурге может появиться маршрут для паломников, прибывших на Царские дни

19:38 | 30.01.2018

Специальный туристический маршрут для паломников решила разработать администрация города. «Синяя линия» появится в Екатеринбурге к Царским дням, которые традиционно отмечаются 16 и 17 июля. Новый маршрут, подобно «красной линии», соединяющей достопримечательности города, пройдет через все значимые культовые сооружения уральской столицы.



Предложение объединить таким образом все объекты, связанные с пребыванием семьи императора Николая II в Екатеринбурге, высказал старший священник Архиерейского подворья Храма на Крови Максим Миняйло в ходе оргкомитета по Царским дням.



Также новый маршрут поможет ознакомиться с городом и обычным туристам, которые хотят приобщиться к религиозной жизни города и узнать новое о царской семье.



Кроме того, митрополия Екатеринбурга предложила считать «царским» весь 2018 год, поскольку в этом году исполняется 100 лет расстрелу семьи Романовых. К этой дате будет проведено более 70 мероприятий.



Стоит отметить, что Царские дни посетят более 100 тысяч паломников. Ожидается визит патриарха Кирилла.



Фото: tonkosti.ru