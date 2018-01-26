Сноубордист из Екатеринбурга примет участие в Олимпийских играх

18:10 | 28.01.2018

Екатеринбургский спортсмен — сноубордист Антон Мамаев официально зарегистрирован в качестве участника Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.



Антон Мамаев — победитель этапа мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie и бронзовый призер Кубка мира 2017 года.



Отметим, что среди 169 олимпийцев, представляющих Россию, есть еще один екатеринбуржец — хоккеист Павел Дацюк.





Фото: news-factor.ru