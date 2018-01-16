Полиция Кургана поймала промышляющую кражами дорогой парфюмерии воровку

16:22 | 17.01.2018

На днях правоохранители задержали в Кургане женщину, промышляющую кражами дорогостоящей парфюмерии. Об очередном случае стало известно 8 января, когда в полицию обратились представители одного из магазинов города с сообщением о пропаже трех флаконов парфюмерной воды на общую сумму около пяти тысяч рублей.



По информации пресс-службы областного УМВД России, при просмотре записи с камеры видеонаблюдения в торговом зале полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 46-летняя жительница города, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Она похищала дорогостоящую туалетную воду, а затем продавала ее за полцены. Женщину задержали 16 января сотрудники патрульно-постовой службы полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.