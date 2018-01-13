Инициатива курганцев о строительстве детской поликлиники в Заозерном будет реализована

14:44 | 16.01.2018

Инициатива строительства детской поликлиники в микрорайоне Заозерный будет реализована. Она успешно прошла публичное голосование и будет перенаправлена в Департамент здравоохранения Курганской области. Об этом сообщает портал «Инициативы Зауралья».



Голосование за строительство детской поликлиники стартовало на данном портале 15 декабря 2017 года. Тема вызвала живой интерес у горожан, так как данный вопрос весьма актуален и носит острый социальный характер.



В настоящее время в микрорайоне медобслуживание детей проводят врачи шестого и восьмого педиатрических отделений Курганской детской поликлиники в приспособленных помещениях на первых этажах многоквартирных домов. В отделениях могут принять только около 40 посещений в смену. А для оказания полноценной первичной медико-санитарной помощи детям Заозерного требуются поликлинические мощности 900 посещений в смену.



В микрорайоне проживает более 17 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет. Ежегодно перепись показывает стабильный рост численности детей в Заозерном. Прирост детского населения в сравнении с данными пятилетней давности составил 3 425 человек. Учитывая активное строительство в данном районе и заселение квартир в основном молодыми семьями, ожидается и дальнейший рост численности детского населения.