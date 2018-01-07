В Рождество курганец пытался украсть из магазина 20 коробок конфет

13:48 | 9.01.2018

Днем 7 января в одном из магазинов Кургана местный житель пытался украсть два десятка коробок с конфетами. Однако унести вору их не удалось, так как подозрительного покупателя заметил охранник во время наблюдения за торговым залом.



Как рассказали в пресс-службе областной полиции, мужчина брал со стеллажа коробки конфет и складывал их в сумку, а не в специальную корзину. Проходя через кассу, он не расплатился за конфеты и попытался покинуть магазин. Охранник окликнул злоумышленника, а затем догнал его и задержал.



Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у вора 20 коробок конфет на три тысячи рублей. Задержанным оказался 30-летний курганец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161, частью 3 статьи 30 УК РФ «Попытка грабежа». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.