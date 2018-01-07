Рубрика: Новости дня
13:48 | 9.01.2018
В Рождество курганец пытался украсть из магазина 20 коробок конфет
Как рассказали в пресс-службе областной полиции, мужчина брал со стеллажа коробки конфет и складывал их в сумку, а не в специальную корзину. Проходя через кассу, он не расплатился за конфеты и попытался покинуть магазин. Охранник окликнул злоумышленника, а затем догнал его и задержал.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у вора 20 коробок конфет на три тысячи рублей. Задержанным оказался 30-летний курганец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161, частью 3 статьи 30 УК РФ «Попытка грабежа». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
© «Вечерние Ведомости»
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