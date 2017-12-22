В центре Кургана под колеса УАЗа попала девушка с ребенком на руках

11:44 | 15.12.2017

На перекрестке улиц Пролетарской — Гоголя в областном центре под колеса автомобиля УАЗ попала девушка с ребенком на руках. Авария произошла днем 14 декабря на регулируемом пешеходном переходе.



Как сообщает Госавтоинспекция Зауралья, водитель автомобиля, 55-летний житель Куртамышского района, при повороте на разрешающий сигнал светофора, наехал на 23-летнюю девушку, перебегающую дорогу с ребенком на руках на зеленый свет. В результате происшествия двухлетний мальчик получил травмы.



Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.