На руководство Каргапольского завода нефрасов завели уголовное дело

13:32 | 25.03.2019

В Курганской области только после вмешательства прокуратуры удалось добиться погашения крупной задолженности по зарплате работникам нефтеперерабатывающего предприятия ООО «Каргапольский завод нефрасов».



В надзорное ведомство за помощью обратились сами сотрудники организации. В ходе прокурорской проверки было установлено, что руководство завода с июля по октябрь 2018 года не выплачивало заработную плату. В результате перед 31 работником образовалась задолженность на общую сумму 2 млн рублей.



«Защищая трудовые права граждан, прокурор района направил в суд заявления о выдаче судебных приказов, — сообщили в пресс-службы областной прокуратуры. — По материалам прокурорской проверки в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). В настоящее время ведется следствие».