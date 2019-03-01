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Курган: новости дня


 

16:27 | 12.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Парламент Кургана официально объявил конкурс на должность главы города

Сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании Курганская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Руководитель будет избран в начале апреля сроком на 5 лет и возглавит администрацию областного центра.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься ежедневно с 10 до 16 часов в период с 15 по 25 марта включительно (кроме выходных дней), сообщили в мэрии. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля.

Конкурс проводится комиссией, общее число членов которой составляет 8 человек. Из них четыре члена назначаются губернатором региона, еще четверо — городской думой.

Комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных документов об образовании и сведений о трудовой деятельности, а также по результатам индивидуального собеседования, на котором будут оцениваться профессиональные знания и умения кандидата и программа первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города.

По результатам конкурса комиссия должна представить в парламент не менее двух кандидатов на должность главы города Кургана.

© «Вечерние Ведомости»

 


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