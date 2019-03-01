Парламент Кургана официально объявил конкурс на должность главы города

16:27 | 12.03.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании Курганская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Руководитель будет избран в начале апреля сроком на 5 лет и возглавит администрацию областного центра.



Документы для участия в конкурсе будут приниматься ежедневно с 10 до 16 часов в период с 15 по 25 марта включительно (кроме выходных дней), сообщили в мэрии. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля.



Конкурс проводится комиссией, общее число членов которой составляет 8 человек. Из них четыре члена назначаются губернатором региона, еще четверо — городской думой.



Комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных документов об образовании и сведений о трудовой деятельности, а также по результатам индивидуального собеседования, на котором будут оцениваться профессиональные знания и умения кандидата и программа первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города.



По результатам конкурса комиссия должна представить в парламент не менее двух кандидатов на должность главы города Кургана.