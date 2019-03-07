В Кургане пройдет VI открытый профсоюзный чемпионат УрФО по зимней ловле рыбы на мормышку

10:55 | 12.03.2019

Фото пресс-центра Федерации профсоюзов Курганской области

В субботу, 16 марта, на озере Орлово пройдет VI открытый профсоюзный чемпионат Уральского федерального округа по зимней ловле рыбы на мормышку. Он станет вторым этапом XII комплексной спартакиады Федерации профсоюзов Курганской области, уточнили в пресс-центре организации.



Открытие в 8 часов 30 минут. На водохранилище съедутся более сотни профсоюзных рыбаков-любителей из Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Команды формируются по 3 человека.



Спортсмены поборются за командную победу и за дополнительные призы в номинациях «Самая крупная пойманная рыба», «Самая первая пойманная рыба» и «Лучший бурильщик».



Также в Федерации профсоюзов региона добавили, что на отведенной площадке можно будет жарить шашлыки, варить уху из привезенной рыбы, кипятить чай. Запланирована и общая праздничная уха, которую готовят организаторы к перерыву между этапами соревнований.