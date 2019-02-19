Врио губернатора Зауралья Шумкову не понравились коридоры в шадринской больнице

15:42 | 21.02.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 21 февраля, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе своего рабочего визита в Шадринск посетил городскую поликлинику. Пройдя по всем этажам здания, глава региона дал очередное поручение.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, Шумков поручил своему заместителю по строительству Анатолию Воробьеву и директору департамента здравоохранения Ларисе Кокориной провести ремонт коридоров поликлиники в этом году. Также глава региона поставил задачу оснастить городскую поликлинику новым УЗИ-аппаратом.



Глава региона осмотрел регистратуру, терапевтическое и другие отделения, дневной стационар. Оценил, в каких условиях ведется прием, пообщался с пациентами и медицинским персоналом.