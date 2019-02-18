Курганская транспортная прокуратура наказала виновных в отказе мальчику-инвалиду в регистрации на рейс

13:12 | 20.02.2019

Курганская транспортная прокуратура провела проверку по факту скандального инцидента в аэропорту областного центра и наказала виновных. Напомним, 13 мая 2018 года представители авиакомпании Utair отказали мальчику-инвалиду и его отцу в регистрации на рейс до Москвы.



Ребенок с отцом прибыл в аэропорт в инвалидной коляске после лечения в ФГБУ «РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова». Мальчику требовалось два посадочных места, так как его ноги были загипсованы. Но у авиакомпании отсутствовала информация о необходимости перевозки маломобильного пассажира, и ему отказали в перевозке в связи с отсутствием мест в самолете.



По данным Уральской транспортной прокуратуры, электронный билет на самолет был приобретен Приморским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ, которое в нарушении требований законодательства не сообщило перевозчику об имеющихся у пассажира ограничениях, что привело к отказу в перевозке.



Курганский транспортный прокурор в адрес управляющего отделения внес представление об устранении нарушений законодательства. В связи с отказом в удовлетворении представления на чиновника возбудили дело об административном правонарушении за невыполнение законных требований прокурора. Мировой судья Ленинского судебного района Владивостока привлек управляющего к административной ответственности в виде штрафа.



Кроме того, по иску прокурора решением Шкотовского районного суда Приморского края с Регионального отделения Фонда взыскана компенсация морального вреда в размере 50000 рублей.



С целью предотвращения повторения подобных ситуаций Курганская транспортная прокуратура разработала и подготовила памятку о правилах оказания услуг по перевозкам воздушным транспортом пассажиров-инвалидов. Она направлена в аэропорт Кургана и Центр Илизарова для размещения и информирования пассажиров. Также памятка размещена на сайте клиники.