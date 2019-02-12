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Курган: новости дня


 

17:23 | 13.02.2019

Прокурор запросил 13 лет «строгача» для экс-начальника УФНС Зауралья Рыжука

Сегодня, 13 февраля, в Курганской городском суде прошли прения сторон по делу экс-начальника УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в получении взятки и в присвоении. Государственный обвинитель Алексей Киселев предложил суду назначить чиновнику очень строгое наказание.

В частности, прокурор просил назначить высокопоставленному чиновнику по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч.6 ст. 290 УК РФ) 12 лет лишения свободы, а по статье «Присвоение» (ч. 3 ст. 160 УК РФ) — 3 года.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно определить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 30 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком 5 лет», — сказал Алексей Киселев.

Также прокурор попросил суд лишить Рыжука чина государственного советника РФ 3 класса и оставить арест на имуществе чиновника стоимостью 1,5 млн рублей с целью возмещения нанесенного ущерба ведомству.

«Считаю, что менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания лица, совершившего тяжкое и особо тяжкое преступления», — заявил Киселев.

По версии обвинения, главный налоговик области предложил курганскому предпринимателю Владимиру Баскалю передать ему 3 миллиона рублей за бездействие. Опасаясь негативных последствий для своей предпринимательской деятельности, бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тысяч рублей. Остальную сумму он передать не успел.

Также следствием установлено, что в 2014–2017 годах на служебных автомобилях Toyota Highlander и Nissan Teana за счет бюджетных средств Рыжук ездил в Тюмень к семье. Достоверно установлено не менее 183 частных поездок чиновника в соседний город. Вояж руководителя обошелся ведомству в 394 тысячи рублей.

Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»

 


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