В Шадринске с 31 января все школы закроются на карантин

17:18 | 30.01.2019

В Шадринске с 31 января вводится карантин в городских школах и учреждениях дополнительного образования из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограничительная мера будет действовать до особого распоряжения.



По данным шадринского отдела Роспортебнадзора, с 24 по 29 января в городе зарегистрировано свыше тысячи случаев ОРВИ, а с начала года амбулаторно подтверждены 4 случая гриппа. Недельный пороговый уровень превышен в 3,5 раза. Среди заболевших дети до 14 лет составили 79 %.



В детских садах карантин не вводится, но будут усилены «утренние фильтры», детей с симптомами заболевания отправят домой.



С 26 января в городе запрещено проводить массовые мероприятия с участием детей и подростков в закрытых помещениях, введен масочный режим в организациях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта.



В лечебно-профилактических учреждениях Шадринска организован отдельный прием больных с признаками гриппа и ОРВИ. Ограничен допуск к больным в стационары, в детской больнице отменены здоровые приемы.



Напомним, в Кургане карантин в школах введен с 30 января.