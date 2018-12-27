Курганские врачи спасли глаз 2-летнему мальчику после пулевого ранения

15:04 | 29.12.2018

Врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн спасли глаз двухлетнему мальчику. В ребенка выстрелила из отцовского ружья собственная сестра.



Инцидент произошел в родительском доме. Дети нашли травматическое ружье отца, оставленное без присмотра. Во время игры девочка по неосторожности нажала на курок и ружье выстрелило. Пуля попала в глаз двухлетнему ребенку.



Малыш поступил в госпиталь с проникающим ранением склеры и обширным кровоизлиянием в глазное яблоко. Как рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения региона, из-за нестандартности и сложности ситуации специалисты госпиталя консультировались в екатеринбургских клиниках «Микрохирургия глаза» и «Бонум». В ведущих офтальмологических клиниках России принять маленького зауральца отказались.



«Курганские врачи приняли решение делать операцию на месте. Оперативное вмешательство длилось четыре часа. Применяя уникальные методики, врачи извлекли инородное тело из глаза ребенка», — добавили в ведомстве.