В Зауралье приведут в порядок 85 % трасс регионального и межмунципального значения

11:35 | 29.12.2018

Правительство Курганской области дополнило региональную госпрограмму развитие автомобильных дорог новым направлением, которое ориентировано на приведение дорог в нормативное состояние, устранение перегрузки трасс, обеспечение необходимого уровня безопасности движения.



Корректировка программы связана с реализацией на территории области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточнили в пресс-службе губернатора.



Реализация нового направления программы позволит привести 85 % трасс регионального и межмунципального значения в нормативное состояние. Это будет способствовать улучшению ситуации на дорогах и снижению их аварийности.



Также в рамках проекта планируется оборудовать дополнительные пункты весового контроля автомобилей на дорогах регионального и межмуниципального значения, внедрения камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



За период реализации проекта с 2019-2024 годы в Зауралье планируют построить 280 км, отремонтировать более 1300 км дорог регионального и межмуниципального значения, и порядка 276 км дорог агломерации.