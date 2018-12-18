Шумков назвал три проблемы, которые сдерживают развитие бизнеса в регионе

17:21 | 19.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе Совета по улучшению инвестклимата назвал тройку наиболее острых проблем, которые сдерживают развитие бизнеса в регионе. Также он поставил задачу максимально снизить административное давление на бизнес, рассказали в пресс-службе руководителя Зауралья.



«Наиболее проблемные показатели на сегодняшний день — это затянутая процедура прохождения экспертизы проектной документации, в поточном режиме надо оперативно снимать все замечания экспертизы, — сказал Шумков. — Нам очень нужны рабочие места, а долгое прохождение экспертизы тормозит процесс открытия предприятий. Второе отстающее направление — это эффективность процедур по подключению к электроэнергии. И третье — излишнее административное давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов».



На заседании участники стратегической сессии, которую проводили представители АСИ, презентовали Вадиму Шумкову способы устранения факторов, сдерживающих развитие бизнеса в регионе. В начале следующего года будут созданы совместные с предпринимательским сообществом конкретные шаги для улучшения инвестиционного климата в Зауралье.



Также в правительстве сообщили, что в ходе совета глава региона и руководитель Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Афанасьева подписали соглашение о сотрудничестве. Основная задача документа — поддержка инвестиционных проектов. Участники соглашения планируют продолжить взаимодействие в сфере устранения административных барьеров для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест.