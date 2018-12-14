Шумков и Ильтяков открыли в Частоозерье 3D-кинотеатр стоимостью 25 млн рублей

В еще одном зауральском селе открыли современный 3D-кинотеатр в субботу, 15 декабря. Обновленный кинотеатр, который после модернизации получил название «Есенин», появился в Частоозерье. В торжественном открытии приняли участие врио губернатора Вадим Шумков и депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков.Частоозерский культурно-досуговый центр оснастили на средства, выделенные Фондом кино при поддержке Министерства культуры РФ. Как уточнили в пресс-службе главы региона, 5 млн рублей из федерального бюджета направили на приобретение цифровой и акустической аппаратуры, экрана и кресел. Мясокомбинат «Велес» выделил 20 млн рублей на ремонт здания.«Самое главное впечатление, что людям понравилось. У них очень счастливые лица. Кинотеатр ремонтировали всего полтора месяца. Я хочу, чтобы такими темпами мы все вместе улучшали нашу область», — прокомментировал Вадим Шумков.В 2019 году в Частоозерье планируют построить Дом культуры и отремонтировать часть дорог.