Правительство Зауралья расторгло договор с региональным оператором «Рифей»

17:25 | 13.12.2018

Правительство Курганской области расторгло соглашение с ООО «Компания «Рифей» об организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Об этом сообщил на официальном сайте исполнительного органа власти и. о. первого вице-губернатора Андрей Саносян.



Документ расторгнут с единственным в области региональным оператором с 12 декабря в связи с предупреждением Управления Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области.



Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что с 1 января 2019 года обращение с ТКО останется в прежнем формате. Услуга по сбору и вывозу отходов на территории региона по-прежнему будет входить в состав содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.



Организациям всех форм собственности необходимо до конца этого года определиться с порядком вывоза мусора, провести конкурсы и заключить договоры, чтобы подрядчики могли осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов на существующие полигоны.



В 2019 году будет серьезно доработана территориальная схема обращения с отходами, уточнен норматив накопления мусора, что позволит не допустить значительного роста тарифа.



Адаптивные меры для регионов при переходе на новую систему обращения с ТКО и корректировка федерального законодательства в этой сфере были анонсированы заместителем председателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым по итогам встречи с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. Встреча состоялась на этой неделе в Москве.



Напомним, в ходе разговора глава региона заявил, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения область не готова к запуску новой системы обращения с отходами. Вызывают опасения завышенный размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора, а также явные недочеты и упущения в разработанной схеме обращения с ТКО, которая влияет на рост тарифа.