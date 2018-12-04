В Кургане пройдет форум молодых предпринимателей «вКУБе2018»

17:06 | 6.12.2018

Завтра, 7 декабря, на базе Бизнес-инкубатора Курганской области состоится главный предпринимательский форум года – «вКУБе2018». Он объединит молодых и успешных бизнесменов региона, представителей АО «Корпорация «МСП», крупнейших финансовых организаций Урала, органов власти, политиков и промышленников.



Как сообщает пресс-служба губернатора региона, начнется форум с открытого диалога руководителя области Вадима Шумкова с бизнес-сообществом Зауралья. В разговоре также примут участие руководители дирекций Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Андрей Чуев и Наталья Власова, руководитель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Сергей Доронин. Ожидается, что речь пойдет о стратегии развития бизнеса, новых и эффективных мерах поддержки предпринимательства, которые будут действовать в следующем году.



Для участников форума организуют различные дискуссии. В частности, за круглым столом обсудят кредитно-гарантийную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе Программу стимулирования кредитования и льготное лизинговое финансирование.



Также в рамках форума проведут обучающий семинар, посвящённый закупкам. В ходе него представители Корпорации «МСП» и крупнейших компаний – Госкорпорации Росатом и ОАО «РЖД» – расскажут о действии 223-го Федерального закона.



Завершится форум церемонией награждения участников и победителей регионального конкурса «Лучший экспортер субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области».