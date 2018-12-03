Полиция задержала в Зауралье крупную группу «черных лесорубов»

17:18 | 5.12.2018

Сотрудники полиции задержали «черных лесорубов» и два КамАЗа с нелегальной древесиной в Мишкинском районе Курганской области. Как оказалось, группа длительное время промышляла незаконной рубкой деревьев на территории Зауралья.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, весь процесс от заготовки леса до его сбыта был хорошо организован. Днем рабочие пилили лес, а вечером и ночью скрытно вывозили, используя для этого тяжелую технику и погрузчики. Перерабатывалась древесина на пилораме, принадлежащей супруге одного из фигурантов, которая также проходит подозреваемой по данному делу.



Задержанная партия леса оценивается экспертами в сумму более 700 тысяч рублей. Подозреваемые проверяются на причастность еще к девяти эпизодам преступной деятельности на территории Кетовского, Мишкинского и Белозерского районов. Следователи предполагают, что ущерб от противоправной деятельности группы «черных лесорубов» составляет несколько миллионов рублей.



На время следствия в отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении предполагаемого организатора незаконной деятельности и владелицы лесопилки мера пресечения избирается.



За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.