Сотрудники мясного магазина в Кургане устроили себе пир, украв у хозяина свинину

13:59 | 21.11.2018

С сообщением о краже в полицию обратился представитель одного из мясных магазинов Кургана. Из производственного помещения было похищено мясо свинины на общую сумму около 15 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в краже двоих жителей областного центра 31 и 39 лет. Оба работали в производственном цехе данного магазина. Установлено, что мужчины похитили мясо как для собственного употребления, так и для продажи. Часть похищенного изъяли.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание, которое грозит сотрудникам, — лишение свободы на срок до двух лет.