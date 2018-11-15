В Кургане вынесен приговор напавшему на девочку в подъезде педофилу-эксгибиционисту

17:28 | 19.11.2018

Фото: кадр видео снятого камерой видеонаблюдения

Курганский городской суд приговорил к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима педофила-эксгибициониста, который напал на девочку в подъезде одного из домов в спальном районе. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и в краже.



Нападение произошло днем 3 апреля 2018 года. Пьяный мужчина на первом этаже в подъезде одного из домов в 4-м микрорайоне Заозерного продемонстрировал свои половые органы 8-летней девочке. Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения.



На записи с камер наблюдения видно, как мужчина с расстегнутой ширинкой, держа в руках свой пенис, подошел к школьнице и пытался ее поцеловать. Испуганная девочка убежала. Извращенец решил ее догнать, но кто-то его спугнул, и он ринулся в бега.



На лестничной площадке третьего этажа педофил, повредив замок фиксирующего троса, украл велосипед. Он уехал в сторону 2-го микрорайона.



Видео попало в Сеть и вызвало повышенный общественный резонанс. Горожане объявили охоту на педофила. Мужчину задержали по горячим следам следственные органы СКР по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками полиции.



В ходе предварительного расследования по уголовному делу назначено и проведено 10 экспертиз и исследований. По заключению комплексной сексолого-психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый признан вменяемым.



Приговор в законную силу не вступил.