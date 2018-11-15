Житель Кургана из мести украл у отчима автомобиль и разбил его

14:42 | 19.11.2018

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Жителю Кургана грозит 5 лет лишения свободы за угон отечественного автомобиля у своего отчима. Машину вернули владельцу в разбитом состоянии.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, мужчина приехал в гости к матери и отчиму в село Большое Чаусово, чтобы занять деньги, но получил отказ. Разозлившись, он взял ключи от легковушки родственника, сел в машину и уехал кататься по окрестным улицам. Но пьяный пасынок не справился с управлением и влетел в ограждение проезжей части. Испугавшись быть пойманным, он покинул место происшествия и скрывался от правоохранителей несколько дней.



Задержали пасынка в областном центре. В настоящее время автомобиль с механическими повреждениями возвращен владельцу.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.