В Курганской области на трассе сгорел пассажирский автобус

16:47 | 16.11.2018

В Курганской области сегодня утром, 16 ноября, сгорел пассажирский автобус № 555, следовавший по маршруту Шадринск — Далматово.



Как сообщает региональное ГУ МЧС России, автобус следовал в Далматово без пассажиров. Кондуктор и водитель покинули салон самостоятельно. Пострадавших нет.



Сообщение о возгорании поступило в 7 часов утра по местному времени. На вызов выехали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-45, МПО Красномыльское. Пожар был ликвидирован в 7:35.