Зауралец за одну ночь похитил человека и подстрелил случайного водителя. Суд вынес строгий приговор

14:54 | 16.11.2018

В Курганской области 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима получил житель села Звериноголовское. Молодой человек похитил знакомого своих обидчиков и подстрелил в ногу случайного водителя на трассе.



По данным региональной прокуратуры, в ночь 23 на 24 июня прошлого года в кафе «Поедем поедим» пьяный звериноголовец силой усадил молодого человека в автомобиль, чтобы выяснить место жительства друзей, с которыми у него произошел конфликт. По пути он бил друга обидчиков и угрожал огнестрельным оружием.



В этот же период на трассе Звериноголовское — Искра из хулиганских побуждений мужчина остановил автомобиль, за рулем которого был житель села Труд и Знание, и выстрелил из ружья водителю в ногу.



При вынесении приговора суд учел, что преступление им было совершено в состоянии алкогольного опьянения, в период непогашенной судимости, а также характер и степень общественной опасности и личность подсудимого.



Приговор не вступил в законную силу.