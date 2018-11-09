В Курганской области более 1300 семей стали получателями выплат за первенца

16:38 | 13.11.2018

В Курганской области более 1300 семей в этом году стали получателями ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Такую статистику опубликовало правительство региона со ссылкой на Главное управление соцзащиты населения.



Общая сумма средств из федерального бюджета, направленная на эти цели, составила 96,7 млн рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году установлен в сумме 10 217 рублей.



Напомним, эта мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года. Она утверждена по итогам заседания Координационного совета при президенте России по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Поддержка предоставляется семьям, если их среднедушевой доход не превышает 15 642 рубля на одного человека.



Для назначения выплаты семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок, необходимо обратиться в учреждение соцзащиты или Многофункциональный центр по месту жительства.